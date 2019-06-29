РИАМО - 29 июн. Пониженное атмосферное давление сохранится на территории столицы до конца июня и в начале июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Западный циклон отметился в Москве 28 июня проливными дождями и рекордно низким атмосферным давлением, оно понизилось до 728 миллиметров ртутного столба, что и стало новым рекордом для этого дня. Предыдущее значение самого низкого атмосферного давления отмечалось более 60 лет назад, в 1956 году, и было 732 миллиметра ртутного столба.

«29 июня циклон недалеко отошел от Москвы, тем не менее, атмосферное давление выросло до 734 миллиметров ртутного столба (979 гПа). Рекорд для 29 июня, 728 миллиметров ртутного столба (971 гПа) остался за 1980 годом. Однако и такое атмосферное давление значительно ниже климатической нормы для лета», – говорится в сообщении.

В начале июля атмосферное давление останется пониженным и будет изменяться от 739 до 742 миллиметров ртутного столба. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями придется непросто. Да и у вполне здоровых людей может наблюдаться вялость и сонливость.

«Специалисты рекомендуют воспользоваться лекарственными препаратами. Поддержать активность помогут занятия различными видами спорта, лучше на свежем воздухе, тем более, что идет потепление и дождей будет все меньше», – уточняется в материале.