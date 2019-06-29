РИАМО – 29 июн. В первые дни июля столичные центры госуслуг «Мои документы» проведут для всех желающих бесплатные курсы и семинары, участникам расскажут, как привлекать потенциальных покупателей с помощью сайта, подскажут, как вести бизнес за рубежом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На курсах «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома» участникам помогут зарегистрироваться в личном кабинете, научат передавать показания приборов учета и записываться на прием в госучреждения. Всем желающим также расскажут об электронных услугах, которые сегодня оказывают в Москве, и ответят на интересующие вопросы», – говорится в сообщении.

Регистрация на занятия не требуется. Так, 1 июля во флагманском офисе «Мои документы» на Новоясеневском проспекте (дом 1) пройдет семинар, который проведет владелец веб-студии Денис Фитеров. Он расскажет о дизайне и функционале продающего сайта и интернет-магазина и подскажет, как привлекать потенциальных клиентов. Семинар начнется в 18:00 и продлится до 21:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.

«В этот же день флагманский офис «Мои документы» на Пресненской набережной (дом 2) приглашает представителей малого и среднего бизнеса на семинар «Как вести бизнес за рубежом. Таможенное оформление, внимание к деталям», – добавляется на сайте.

На встрече поговорят о сегодняшнем положении мирового рынка, тенденциях и перспективах ведения внешнеэкономической деятельности для российских компаний.

«Также обсудят особенности российского валютного законодательства и его последние изменения. Продолжительность семинара – с 15:00 до 18:00. Присоединиться к занятию можно после регистрации», – уточняется в материале.

Кроме того, 2 июля здесь же (Пресненская набережная, дом 2) будут ждать участников, чей бизнес связан с бьюти-индустрией, на семинаре-практикуме «Семь шагов к успешному салону: антикризисная программа оздоровления ситуации в салоне красоты».

«На встрече обсудят причины, из-за которых могут возникнуть проблемы в развитии дела. Спикеры опишут механизмы оценки и анализа ситуации, а также дадут семь практических советов по улучшению показателей работы салона красоты», – перечисляется в сообщении.

Трехчасовой семинар начнется в 11:00. Для участия в нем нужна регистрация.