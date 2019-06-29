РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске по просьбе жительницы планируют убрать бетонные блоки, мешающие проезду на улице 2-я Северовская, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на несанкционированное ограничение движения на улице 2-я Северовская. Она отметила, что у дома №45 заблокировали проезд бетонными блоками и металлической трубой.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения несанкционированной помехи на проезжей части автодороги по улице 2-я Северовская и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению несанкционированной помехи будут выполнены в срок до 12 июля», - сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Он отметил, что в связи с отрицательным настроем жителей работы по устранению помехи были перенесены. Об окончании работ жительница, написавшая обращение, будет проинформирована дополнительно.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.