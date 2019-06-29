РИАМО - 29 июн. Причиной возникшего затопления на дороге возле столичного аэропорта «Шереметьево» назвали старую системы ливневок, которая не справляется с потоками воды, ее отремонтируют в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Накануне из-за ливней затопило подъездные пути к «Шереметьеву». Движение автотранспорта на подъездных путях к аэропорту из Лобни в сторону Ленинградского шоссе в районе «Шереметьево 1» и на съезде с Шереметьевского на Лобненское шоссе было остановлено. С 07:00 субботы движение транспорта восстановили.

«Подъездные дороги к терминалу В «Шереметьево» затопило, поскольку действующая канализация не справляется с потоками воды, систему не меняли с 60-х годов. В рамках реконструкции второго этапа Старошереметьевского шоссе построят новые ливневые канализации для сбора воды на дорогах», – говорится в сообщении.

Также планируют провести работы по частичной реконструкции существующей ливневой канализации для последующего использования прилегающих объектов. Строители обустроят новые ливневый коллектор, смотровые и дождеприемные колодцы до конца 2019 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение установить мобильные перекачивающие станции на всех участках подтопления в Подмосковье. При ликвидации затопления на дороге, ведущей к аэропорту, специалисты откачали свыше 7 тысяч кубометров воды, в работах задействовали 70 человек и 10 единиц техники.

Более 7 тыс кубометров воды откачали с проезжей части у аэропорта «Шереметьево»>>