РИАМО – 29 июн. Контракты на строительно-монтажные работы в рамках проекта «Современная школа» заключены в восьми муниципалитетах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

С каждым годом в регионе увеличивается количество школьников, в связи с этим одной из приоритетных задач является увеличение количества школ, а также ликвидация второй смены. С 25 апреля этого года заложили 50 капсул с посланием потомкам и датой начала строительства в рамках национального президентского проекта «Современная школа».

«В рамках национального проекта «Современная школа» комитетом проводятся закупки на строительство новых школ в Подмосковье, выделены средства из регионального и муниципального бюджета, оказывается серьезная федеральная поддержка. По восьми закупкам уже заключены контракты, часть заложенных учреждений примет школьников уже в следующем году», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Контракты на строительно-монтажные работы заключены в городских округах Мытищи (общеобразовательная школа на 1,1 тысячи мест), Шатура (общеобразовательная школа на 1,1 тысячи мест), Щелково (средняя общеобразовательная школа на 1,1 тысячи учащихся), Балашиха (школа на 1,1 тысячи мест), Серпухов (пристройка на 200 мест к зданию школы №17), Озеры (пристройка к зданию школы №3 на 300 мест), Солнечногорск (школа на 1,1 тысячи мест), а также в Рузском городском округе (общеобразовательная школа на 550 мест).

Жители с нетерпением ждут строительства данных объектов. Так, школа в Балашихе будет самой большой в центре города. Кроме классов в этом учреждении запроектированы столовая, медблок, библиотечно-информационный центр с читальным залом, два спортивных и актовый залы.Школу оборудуют двумя лифтами. На территории появится спортивная зона с полем для мини-футбола и площадками для волейбола, баскетбола, прыжков в длину и беговыми дорожками.

«А в Солнечногорске будет возведено четырехэтажное здание, рассчитанное на 1,1 тысячи учащихся и разделенное на блоки. Для обеспечения питания учащихся запроектирована столовая на 400 мест», – подчеркивается в материале.

Это еще один шаг в реализации национальной президентской программы, важный не только для отдельных муниципалитетов, но и для всего Подмосковья.