РИАМО - 29 июн. При ликвидации затопления на дороге, ведущей к аэропорту «Шереметьево», специалисты откачали свыше 7 тысяч кубометров воды, в работах задействовали 70 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, на участках дорог по улице Авиационная и Лобненскому шоссе рядом с аэропортом «Шереметьево» ликвидировали последствия подтопления. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева дополнительно были направлены мобильные перекачивающие станции.

«Аварийные и должные службы работали всю ночь. В устранении подтопления было задействовано более 70 человек и 10 единиц специальной техники. С проезжей части откачали более 7 тысяч кубометров воды, продолжаются работы по очистке ливневой канализации и очистке проезжей части», – заявил Гержик.

По его словам, дорожные службы восстанавливают пострадавшие участки дороги. Рано утром движение транспорта на подъезде к «Шереметьево» было открыто.

Ранее губернатор Московской области дал поручение установить мобильные перекачивающие станции на всех участках подтопления в Подмосковье. Из-за затяжных ливневых дождей движение автотранспорта на подъездных путях к международному аэропорту «Шереметьево» из города Лобня в сторону Ленинградского шоссе в районе Шереметьево 1 и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе было остановлено.

Работы по ликвидации затопления были затруднены из-за продолжительных осадков.

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