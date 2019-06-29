РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В подмосковных Люберцах водители маршруток компании «Ранд-Транс» должны будут объявлять остановки, сообщил глава администрации Люберец Владимир Ружицкий.

В субботу прошла встреча жителей ЖК «Самолет» и главы Люберец. Одна из жительниц обратилась к Ружицкому с просьбой сделать объявление остановок в маршрутках.

«Компания «Ранд-Транс» должна либо установить специальные приборы с громкоговорителем, либо пусть водители объявляют сами остановки», - сказал Ружицкий.

Он попросил жителей отправлять ему видео, если это не будет исполняться.