РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В парке Талалихина Подольска из-за дождя могут отменить развлекательную программу ко Дню молодежи, запланированную на 30 июня, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На выходные в парке Талалихина были запланированы развлекательные мероприятия. Так, в субботу, 29 июня, занятия йогой с 9:00 до 11:00 из-за дождей были перенесены в студию, занятия английским языком - в Нескучный парк.

«Также детская развлекательно-игровая программа «Вместе весело шагать!», которая должна была пройти в субботу в парке с 17:00 до 19:00, была перенесена (на другой день, - ред.). В воскресенье, 30 июня, в парке из-за дождей могут отменить занятия йогой, которые запланированы с 10:00 до 12:00, и концертную программу ко Дню молодежи «Вместе мы большая сила». Ждем прогноз погоды. Возможно, что развлекательное мероприятие также отменят», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков дожди будут идти все выходные. Горожан предупреждают, что в случае неблагоприятных погодных условий мероприятия переносятся на другую дату или отменяются.

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