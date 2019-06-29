РИАМО – 29 июн. Останкинский суд столицы арестовал на девять суток участника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова за правонарушение, которое было совершено в ходе несанкционированной акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает ТАСС.

«Шаведдинов признан виновным по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования»). Суд установил, что он 12 июня участвовал в акции в центре Москвы, выкрикивал лозунги, оскорбляющие сотрудников полиции, не реагировал на законные требования полицейских прекратить свои действия. Решением суда Шаведдинову назначен административный арест на девять суток», – отметил представитель пресс-службы суда.

Шаведдинов стал первым арестованным за правонарушения, допущенные в ходе акции 12 июня.

«Ранее в отношении других участников акции назначали штраф», – добавляется в материале.

По сведениямГУ МВД по Москве в несанкционированной акции 12 июня участвовало около 1,2 тысячи человек.

«За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), задержаны более 200 человек», – разъясняется в сообщении.

Акцию планировали до освобождения журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста, который был задержан в центре Москвы 6 июня по подозрению о приготовлении к сбыту наркотиков. При осмотре рюкзака и его квартиры сотрудники полиции нашли несколько пакетиков с запрещенными веществами.