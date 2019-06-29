РИАМО – 29 июн. Российская государственная библиотека для молодежи приглашает с 1 июля по 15 августа на летнюю познавательную программу, которая предназначена для тех, кто остается в городе и хочет провести свободное от уроков время весело, интересно и с пользой, там можно будет увидеть и полистать раритетные издания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ближе познакомиться с библиотекой, проникнуть в ее книгохранилище, а также окунуться в атмосферу знаний и творчества можно будет на экскурсии в зал редкой книги.

«Прогулка обещает быть особенно интересной тем, кто неравнодушен к ретроизданиям и истории книгопечатания. Увлекающихся научно-техническим творчеством, проблемами искусственного интеллекта и роботостроения приглашает к себе лаборатория «МедиаLAB» с ее музеем электронной книги», – говорится в сообщении.

Настоящих меломанов, а также любителей рисования и прикладного творчества ждут в музыкальном подвале, где разместились студия звукозаписи и кабинет художника.

«Особого внимания заслуживает библиотечная коллекция ретротехники. Гости могут увидеть там советские кинопроекторы, диапроекторы, патефон, катушечный и кассетный магнитофоны, проигрыватель мини-дисков. В экспозиции также есть фисгармония из кришнаитского храма, на которой, по легенде, играл Джордж Харрисон, участник The Beatles», – подчеркивается в материале.

Познакомиться с техникой ручного коллажа, создать свой зинбук (маленькое любительское издание), изготовить бандану и украсить свою футболку штампом, изготовленным с помощью трехмерной печати, можно будет в кабинете художника. Здесь также пройдут занятия по рисованию с выходом на плэнер.

«Уверенно обращаться с 3D-ручкой и VR-очками научат в «МедиаLAB». А зал визуальных искусств приготовил проект «Фотосушка». Он завершится выставкой фотографий участников летних воркшопов», – добавляется на сайте.

Научиться свободно выступать на публике, улучшить внимание, память, воображение можно будет на летнем пятидневном тренинге «Актер ли Я?». Занятия психологического клуба «В гостях у дядюшки Юнга» будут посвящены проблемам самооценки, уверенности в себе, внутренним ресурсам и отношениям.

О малоизвестных деталях жизни Айседоры Дункан расскажет Елена Юшкова – автор книги об известной американской танцовщице. Разговор на эту тему состоится во время презентации биографического произведения, вышедшего под названием «Айседора Дункан и вокруг: новые исследования и материалы».

Два культовых романа Стивена Кинга – «Зеленая миля» и «Кладбище домашних животных» – станут поводом для интересной дискуссии на встречах книжного клуба «Дорога к темной башне». Любителей философии ждут на встречах в рамках лекционного цикла «Интеллектуальное чтение».

Знатоков английского и французского языков приглашают почитать и обсудить оригинальные тексты произведений Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» и Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Предметом разговора станут сюжетные линии, особенности описания героев, сложные грамматические конструкции и малознакомая лексика.

На лекции «Антология блюза» можно будет послушать блюзовые композиции, а также разобраться с феноменом огромной популярности этого музыкального жанра, зародившегося еще в конце XIX века.

«Тех, кого интересуют проблемы роботостроения, ждут на лекции «Киберпротезирование в будущем». Разговор пойдет о современных технологиях и перспективах создания экзоскелетов для людей, утративших способность ходить из-за травмы. Гостям покажут прототип роботизированного протеза и продемонстрируют его работу», – резюмируется в сообщении.

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