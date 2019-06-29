РИАМО - 29 июн. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» днем в субботу отменили и задержали 33 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали пять рейсов, один отменили. В «Домодедове» 10 рейсов задержаны и восемь отменены. В «Шереметьеве» задержали девять рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этом аэропорту отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и сильного ветра, в Подмосковье из-за дождя предупреждение продлили по 30 июня.

Жителям Москвы и Подмосковья МЧС разослало СМС-предупреждения о сильном ветре с порывами до 19 метров в секунду.

Ранее из-за ливней затопило подъездные пути к аэропорту «Шереметьево», движения транспорта не было. С 07:00 субботы движение транспорта на подъездных путях к терминалу B полностью восстановлено.