РИАМО - 29 июн. На подъездных путях, ведущих к терминалу B столичного аэропорта «Шереметьево», восстановили движение транспорта, которое ранее было перекрыто из-за затопления дороги, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

После продолжительных ливней подъездные пути к аэропорту «Шереметьево» оказались затоплены. Подтопление образовалось на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Ранее от воды была полностью освобождена пешеходная зона в районе воздушной гавани.

«Уважаемые пассажиры, сотрудники аэропорта и авиакомпаний! Сообщаем вам, что с 07:00 29 июня движение транспорта на подъездных путях к терминалу B полностью восстановлено», – говорится в сообщении.

Международный аэропорт «Шереметьево» уже работает в штатном режиме. Рейсы выполняются согласно расписанию.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в затопленную дорогу около аэропорта дополнительно были направлены мобильные перекачивающие станции, которые могут перекачивать большие объемы воды за короткое время на расстояние до 4 километров.

Названа причина затопления дороги возле аэропорта «Шереметьево»>>