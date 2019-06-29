РИАМО – 29 июн. Оперативники в квартире одного из домов на Шелепихинской набережной в столице задержали злоумышленников, которые подделывали подписи граждан для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Ранее в полицию поступило сообщение от законного представителя собственника квартиры, расположенной в одном из домов на Шелепихинской набережной, что в квартире находятся посторонние люди.

«Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Было установлено, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы», – говорится в сообщении.

В настоящее время граждане доставлены в территориальный отдел полиции, сотрудниками полиции изъята вся документация.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – уточняется в материале.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.