РИАМО - 29 июн. В подмосковных Люберцах жительница ЖК «Самолет» пожаловалась главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому на остановку автобусов на проезжей части, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу Ружицкий встретился с жителями в ЖК «Самолет». Жительница дома №1/2 по улице Барыкина попросила главу решить вопрос с остановкой общественного транспорта на проезжей части, так как маршрутки компании «Ранд-Транс» занимают всю остановку, и автобусам негде остановиться и разворачиваться.

«Это регулировать должны сотрудники ГИБДД. Я даю сутки, чтобы компания «Ранд-Транс» провела беседы с водителями", - сказал глава.

Он добавил, что если жители замечают нарушения правил безопасности, следует обращаться в администрацию.