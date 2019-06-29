РИАМО – 29 июн. В Зеленоградском округе столицы выявлен факт продажи алкогольной продукции 17-летнему подростку. возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.
Полицейские установили, что в одном из магазинов, расположенном в 15-м микрорайоне Зеленограда, продавец осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.
«Как оказалось, ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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