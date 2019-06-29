РИАМО – 29 июн. Главархив Москвы подготовил виртуальную выставку, посвященную партизанскому движению в Московской области в годы Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Главное архивное управление Москвы подготовило виртуальную историко-документальную выставку «Клятва чести и мужества. Партизаны Подмосковья в годы Великой Отечественной войны». Она приурочена ко Дню партизана и подпольщика, который отмечается 29 июня», – говорится в сообщении.

Посетители узнают подробнее о деятельности партизанского движения в Подмосковье. Так, в материалах, представленных в экспозиции, рассказывается об организации подполья, ведении разведки, информировании местных жителей о реальном положении дел на фронте, борьбе с врагом, уничтожении техники и коммуникаций противника и содействии стратегическим операциям Красной армии.

В виртуальном проекте впервые представлены фонозаписи ветеранов партизанского движения, а также рукописные воспоминания и свидетельства участников событий.

«Среди других редких материалов – документы штаба партизанского движения Московской области, созданного в июле 1941 года: тексты присяги и клятвы, оперативные сводки, листовки и отчеты партизанских формирований, фотографии боевых операций и повседневной жизни подпольщиков, автобиографии, наградные листы, характеристики командиров отрядов», – дополнил начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

Особое место в экспозиции занимают архивные документы, рассказывающие о подвиге участников партизанского движения, погибших в годы войны. Имена Зои Космодемьянской, Михаила Гурьянова, Сергея Солнцева, Анатолия Шумова, Владимира Колядова и других героев стали олицетворением чести и мужества советского народа.

Благодаря партизанской борьбе, в которой объединились люди разных возрастов, профессий и национальностей, противнику был нанесен значительный урон. Партизаны внесли огромный вклад в разгром врага под Москвой, вместе с Красной армией развеяли миф о его непобедимости и оказали большое влияние на рост сопротивления нацизму в СССР и европейских странах.