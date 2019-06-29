РИАМО – 29 июн. Мужчина на протяжении почти двух месяцев измывался над ребенком своей сожительницы на юге Московской области, педофил насиловал мальчика карандашом, сообщает газета «Московский комсомолец».

Источник издания рассказал, что женщина приехала на заработки в Московский регион с малолетним сыном. Средств на существование едва хватало, поэтому она приняла предложение от знакомого о снятии комнаты в деревянном бараке на юге Подмосковья.

«Мама устроилась работать на склады, расположенные неподалеку. Ее трудовой день продолжался с утра до вечера, а когда она приходила в съемную комнату, то принималась распивать спиртное со своим благодетелем, который целый день оставался один на один с малышом. Несколько дней назад парнишка пожаловался, что у него внутри болит в области заднего прохода. Мальчик также рассказал родительнице страшную тайну – дядя Миша каждый день засовывает ему карандаш», – отмечается в статье.

Мать в тот же день отправилась в полицию и написала заявление.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», – пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Извращенец признал свою вину и рассказал, как мучил мальчика.

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