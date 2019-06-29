РИАМО - 29 июн. Жителям столицы пришли СМС от Главного управления МЧС России по столице о том, что в субботу в городе ожидается сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном порывистом ветре.

«Центральное УГМС: 29 июня в Москве ожидается ветер с порывами до 19 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и слабоукрепленными конструкциями», – говорится в сообщении.

Дождливая и ветреная погода ожидается в Московском регионе в субботу, будет облачно, столбики термометров поднимутся максимум до плюс 16 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в столице «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать до 21:00 в субботу. «Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

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