РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске в ночь на субботу в бар-кафе «Батон» состоялся финал конкурса «Мисс Батони - 2019», в нем победили две девушки, титул достался Ольге Шахметовой, а путевка в Италию - Дине Рубцовой, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске с 13 мая проходил прием фотографий для отбора на конкурс красоты «Мисс Батони - 2018». Затем они участвовали в очных состязаниях - четвертьфинале, полуфинале и финале в бар-кафе «Батон». Конкурс вел экс-участник телепроекта «Дом-2» и участник проекта «Открытый микрофон» на «ТНТ» Роман Третьяков. Участницы могли блеснуть своими талантами на конкурсе, отлично провести время и побороться за главный приз – путешествие в Италию. Финал состоялся в ночь с 28 на 29 июня, в нем приняло участие 12 девушек.

«Первое место заняли Ольга Шахметова и Дина Рубцова, кто из них поедет в Италию, а кому достанется титул, решил жребий. В итоге корона и статус у Шахметовой, а сертификат на поездку - у Рубцовой. Второе место у Илоны Павловской и третье - у Надежды Дребот. Все девушки-участницы получили призы от спонсоров», - сказал организатор конкурса.

Шахметовой 34 года, она работает в культурно-досуговом центре «Южный», где ведет кружок английского языка для детей и преподает клубную латину. У победительницы есть 8-летняя дочь и муж. Самым сложным для нее было уложиться в домашнем задании в минуту, чтобы рассказать о себе и своем фото, а также конкурс с песнями и приготовить итальянский десерт для жюри «Три шоколада».

Рубцовой 26 лет, до декрета она получила профессию тележурналиста и работала бортпроводницей, посетила 34 страны. У нее годовалая дочь и муж. В Италии уже была и мечтает снова вернуться в Болонью, так как Рим и Милан слишком многолюдные и не такие живописные. О конкурсе она узнала как раз от Шахметовой, когда та попросила проголосовать за ее фото, так как девушки - подруги. Возможно, что в путешествие они полетят тоже вместе. Самым волнительным для нее стало приготовление лимонной меренги на капкейках и выбор фотографии, так как девушка очень любит фотографироваться.

Всех участниц на каждом этапе награждали подарками от партнеров конкурса – подарочными сертификатами на покупку одежды и аксессуаров в шоурум итальянской одежды, картами на услуги салона красоты премиум-класса, специальными подарками от турагентства, подарочными картами на посещение клуба единоборств и фитнеса, сертификатами в мультибрендовый магазин нижнего белья, сертификатами на ужин в бар-кафе «Батон».