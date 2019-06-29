РИАМО – 29 июн. За два года почти 30 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации, уже построено 43 дома, в стадии строительства находятся еще свыше 100, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В настоящее время в процессе переезда по программе реновации находится около 5 тысяч человек. Всего с учетом уже переехавших по итогам года новые квартиры получат более 12 тысяч москвичей», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столице по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что в следующем году новое жилье обретут еще более 15 тысяч человек.

«Программа набрала хорошие темпы. Уже введено в эксплуатацию 43 дома, более 100 – в стройке, порядка 50 – проектируется. Аналогов программе реновации по масштабности, а главное, социальному посылу нет ни в одной стране. Речь идет об улучшении жилищных условия миллиона москвичей», – подчеркнул Хуснуллин.

По его мнению, реновация – ключевой инфраструктурный проект, который существенно улучшит жилищные условия москвичей, даст им новую, качественную городскую среду, и в целом преобразит Москву.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору новых продолжается.

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