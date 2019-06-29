РИАМО – 29 июн. Пьяный мужчина зарезал ножом прохожего около Курского вокзала в столице, злоумышленника удалось задержать, сообщается на сайте МВД России.

«Сегодня ночью в районе Курского вокзала мужчина, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с прохожим, в ходе которого причинил ему ножевое ранение. Граждане, увидев произошедшее, не позволили скрыться злоумышленнику, а сотрудники транспортной полиции задержали его», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она дополнила, что в настоящее время мужчина доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России на станции «Москва-Курская».

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», – резюмировала Волк.