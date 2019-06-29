РИАМО – 29 июн. В Москве для строительства двухпутного тоннеля на Восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена между станциями «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» будет использован китайский тоннелепроходческий комплекс-гигант, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Двухпутный тоннель протяженностью почти 3 километра от станции «Нагатинский затон» до станции «Кленовый бульвар» и перегон к камере съездов в сторону станции «Каширская» построит новый тоннелепроходческий щит диаметром 10 метров», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что эта специализированная машина станет третьим десятиметровым щитом, использующимся в Москве для строительства двухпутных тоннелей.

«Его проектирование велось китайскими коллегами по техническому заданию, разработанному нашими специалистами в соответствии с гидрогеологическими условиями на участке строительства и с учетом накопленного опыта», – уточнил Хуснуллин.

Заместитель мэра напомнил, что в феврале 2019 года было подписано соглашение, которое предусматривает возведение китайскими специалистами тоннелей на восточном участке БКЛ от станции «Нагатинский затон» до станции «Каширская».

«В настоящее время на станциях «Текстильщики», «Печатники» и «Кленовый бульвар» ведутся работы по выносу инженерных сетей и сооружению ограждающих конструкций. Эту часть кольца протяженностью 11,4 километра планируется полностью достроить в 2022 году», – подчеркнул Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что работы развернуты на всех участках Большого кольца метро. БКЛ – гигантский проект.

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