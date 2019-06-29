РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В микрорайоне Климовск Подольска приступили к ремонту автодороги по улице Серпуховская, в настоящее время рабочие демонтируют старый бортовой камень, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. На проезжей части улицы Серпуховской начались подготовительные работы к ремонту асфальтового покрытия. В настоящее время подрядчик демонтирует старый бортовой камень», - говорится в сообщении.

В рамках ремонта будет заменен бортовой камень, а также будет отремонтировано дорожное полотно площадью более 1,2 тысяч квадратных метров.