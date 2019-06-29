РИАМО - 29 июн. Днем в субботу в столице температура воздуха будет соответствовать норме сентября, пройдут дожди, а улучшение погоды начнется вечером, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что такого дневного холода в столице 29 июня не было более 71 года.

«За последние сутки в городе выпало 27 миллиметров осадков, в окрестностях местами до 40 миллиметров при месячной норме июня 75 миллиметров. Улучшение метеоусловий начнется поздним вечером», – написал Тишковец в Instagram.

Также в субботу средняя за сутки температура воздуха ожидается ниже июньской нормы на 5 градусов.

МЧС выпустило экстренное предупреждение том, что на территории столицы в субботу прогнозируют сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду, москвичам рекомендуют быть внимательными и осторожными.