РИАМО – 29 июн. В Москве юго-западный участок Большой кольцевой линии метрополитена откроют в 2021 году, строительные работы производит одна из крупнейших строительных корпораций Китая – CRCC, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Юго-западный участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ) длиной 4,6 километра со станциями «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» прокладывают с помощью пяти проходческих комплексов китайского подрядчика – компании CRCC», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он дополнил, что в настоящее время в зоне строительства станций в полном объеме выполнена перекладка инженерных коммуникаций.

«Завершены работы по разработке и укреплению станционных котлованов, также ведется сооружение основных конструкций будущих станций», – перечислил Хуснуллин.

По его словам, в полном объеме работы на этом участке БКЛ планируется завершить в 2021 году.

CRCC – одна из крупнейших строительных корпораций Китая. Специализируется на строительстве высокоскоростных железных дорог, метро, автомагистралей, мостов, тоннелей, объектов недвижимости, ведет бизнес более чем в 100 странах мира.

В начале 2017 года CRCC подписала соглашение с АО «Мосинжпроект» о строительстве трех станций и тоннелей между ними на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В феврале 2019 года было подписано еще одно соглашение, которое предусматривает возведение китайскими специалистами тоннелей на восточном участке БКЛ от станции «Нагатинский затон» до станции «Каширская».