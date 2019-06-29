РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме одного из СНТ, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 29 июня в 2:18 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Подольск, СНТ «Дубки». Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 4:24. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.