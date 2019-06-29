РИАМО - 29 июн. В подмосковном городском округе Истра в районе музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» за прошедшие три дня выпало порядка 101% от месячной нормы осадков, что является самым большим показателей в Московском регионе, сообщается на сайте «Метеовести».

Вот уже более трех дней ненастный циклон с дождями господствует в Московском регионе. Неторопливо поморосив днем в среду, он усилил дожди к вечеру четверга и продолжил заливать столицу и область в пятницу. Улицы города превратились в реки, местами огромные лужи почти останавливали движение автотранспорта. Аэропорты из-за непогоды вынуждены были отменять рейсы, пассажиры добирались до самолетов по щиколотку в воде.

«Кому же от циклона досталось больше всего дождей за три прошедших дня? На текущий момент тройка лидеров такова: третье место с результатом 74,3 миллиметра занимает Клин, на второй позиции – Луговая, где в осадкомеры попало 79,7 миллиметра; ну и временным чемпионом (дожди-то еще идут) объявляется «Новый Иерусалим», получивший 80 миллиметров дождей», – говорится в сообщении

В Москве за эти три неполных дня, по данным на 21 час 28 июня, выпало 47 миллиметров осадков, или 63% от нормы июня, из них 24 миллиметра – за последние 12 часов.

Много дождей принесла пятница в Электроугли – там за 12 часов выпало 23 миллиметра осадков, в Луговой – 25 миллиметров, в Пушкине – 26 миллиметров.

Норма осадков в июне в Московском регионе составляет 75 миллиметров.

В субботу существенных осадков в Московском регионе не ожидается. Синоптики прогнозируют всего около 3-5 миллиметров дождя.