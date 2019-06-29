РИАМО – 29 июн. В Мещанском районе столицы оперативники задержали подозреваемого в краже у посетительницы кафе, им оказался 27-летний строитель из Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

В полицию с заявлением обратилась 34-летняя жительница Подмосковья. Женщина рассказала, что из помещения одного из кафе, расположенного в Большом Кисельном переулке столицы, неизвестный похитил принадлежащий ей портативный компьютер и тепловую пушку.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 27-летнего жителя Московской области. Установлено, что злоумышленник выполнял в кафе ремонтные работы и, воспользовавшись невнимательностью заявительницы, совершил кражу. Похищенное имущество он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.