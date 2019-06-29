РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске в субботу и воскресенье пройдут профилактические рейды, в ходе которых сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, Госавтоинспекция Подольска в предстоящие выходные дни (29 и 30 июня, - ред.) проведет целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

Рейды будут проводиться как в ночное, так и в дневное время с привлечением представителей СМИ.