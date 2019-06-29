РИАМО - 29 июн. На территории Москвы и Подмосковья в субботу средняя за сутки температура воздуха ожидается ниже июньской нормы на 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Московском регионе и в субботу сохранится дождливая и прохладная погода, среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 5 градусов», – говорится в сообщении.

А вот в позапрошлом веке, в 1898 году, 29 июня воздух раскалялся до плюс 33,3 градуса, и с тех пор более высокой температуры не было ни разу.

Самая холодная ночь на 29 июня наблюдалась в 1887 году, в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки плюс 5,3 градуса.

Больше всего осадков, 35 миллиметров, выпало в 2000 году, немногим более 50% от месячной нормы, которая составляет 75 миллиметров.

В прошлом, 2018 году, этот день был жарким, максимальная температура 28,2 градуса и без осадков.

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