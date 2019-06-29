РИАМО - 29 июн. На территории столицы в субботу прогнозируют сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду, москвичам рекомендуют быть внимательными и осторожными, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 29 июня на территории города Москвы ожидается усиление северо-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по столице рекомендует при сильном ветре парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и осторожны», - уточняется в материале.

В случае необходимости можно позвонить спасателям по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8(495)637-22-22.

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