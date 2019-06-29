РИАМО - 29 июн. Столичным автолюбителям рекомендовали внимательнее выбирать место, куда поставить машину на парковку, в Москве ожидается сильный ветер, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

«По прогнозам синоптиков, сегодня (29 июня - ред.) в Москве может быть ветрено. Внимательно выбирайте места для парковки», - говорится в сообщении.

Дождливая и ветреная погода ожидается в Московском регионе в субботу, будет облачно, столбики термометров поднимутся максимум до плюс 16 градусов. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба.

Также впервые за 71 год 29 июня в Москве понизится температура до осенних значений.