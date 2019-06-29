РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске инвестиционный совет подвел итоги презентации бизнес-проектов предпринимателей со всей России, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

В Подольске 23 июня прошла первая в горокруге открытая защита инвестиционных проектов от бизнес-сообщества «Like-центр». На мероприятии встретились предприниматели со всей России, чтобы представить на обозрение инвестиционного совета свои идеи для выгодных капиталовложений. Всего было представлено 11 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Челябинска и других городов страны.

«Стоимость проектов колеблется от 500 тысяч рублей до нескольких десятков миллионов рублей. В ходе презентации были представлены оригинальные бизнес-проекты, такие как клуб виртуальной реальности, переработка мусора, тир-кафе и другие. Защита длилась более 6 часов. В настоящее время инвестиционный совет продолжает экспертизу проектов и по двум (предложенным проектам, - ред.) у нас уже есть подтвержденный интерес конкретных инвесторов», - сказала организатор.

Она отметила, что подобные мероприятия планируется проводить каждый квартал.