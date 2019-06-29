РИАМО - 29 июн. Жителям Подмосковья МЧС разослало сообщения с предупреждением о сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: с 00:00 28 июня по 21:00 29 июня в Московской области ожидается сильный дождь, порывы ветра до 13-18 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

На территории Московского региона в субботу существенных осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют порядка 3-5 миллиметров дождя.

Также в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и сильного ветра, в области из-за дождя предупреждение продлили по 30 июня.

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