РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске два автомобиля въехали в забор «Машиностроительного завода «ЗиО — Подольск» на улице Орджоникидзе, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Авария произошла 28 июня вечером на улице Орджоникидзе.

«Я выезжал с улицы Северная вчера вечером (28 июня - ред.). Недалеко от центральных проходных завода «ЗиО-Подольск» увидел, что две машины въехали в забор», - сказал очевидец.

На видео, предоставленном одним из свидетелей происшествия, видно, что в забор въехал легковой автомобиль Citroen и машина Lada Largus. На месте происшествия были машина скорой помощи и машина реанимации.