РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В микрорайоне Климовск Подольска рабочие приступили к ремонту жилого дома на улице Революции, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска во дворе дома №4 по улице Революции ведутся работы по разбивке строительного городка для проведения работ по капитальному ремонту фасада вышеуказанного дома», - говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях работы будут выполнены в строительный сезон 2019 года.