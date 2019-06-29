РИАМО - 29 июн. Впервые за 71 год 29 июня в Москве понизится температура до осенних значений, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».

«Такого холода не было 71 год. Температура соответствует концу сентября. Такой низкой температуры в этот день не было с 1948 года», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что столбики термометров могут опуститься до плюс 10-12 градусов.

Дождливая и ветреная погода ожидается в Московском регионе в субботу, будет облачно, столбики термометров поднимутся максимум до плюс 16 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и сильного ветра, в Подмосковье из-за дождя предупреждение продлили по 30 июня.

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