РИАМО - 29 июн. За прошедшие сутки на территории Московской области выпало 40 миллиметров осадков, что составляет свыше половины от месячной нормы июня, в столице выпало 27 миллиметров влаги, сообщил РИАМО в субботу синоптик центра погоды «Фобос».

«В Москве выпало 27 миллиметров осадков при норме 75 миллиметров, что составляет почти половину», - сказал собеседник агентства.

В Подмосковье выпало 40 миллиметров осадков, что превысило половину месячной нормы.

В субботу существенных осадков в Московском регионе не ожидается. Синоптики прогнозируют порядка 3-5 миллиметров дождя.

МЧС предупредило жителей Подмосковья о том, что до 21:00 субботы на территории региона ожидается сильный дождь, усиление ветра порывами до 13-18 метров в секунду.