РИАМО - 29 июн. Во время пожара в квартире на 13-м этаже дома на улице Дубнинской в Москве погиб один человек, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В субботу в 06:27 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дубнинская, дом 42, строение 1, где происходило загорание в квартире на 13-м этаже 16-этажного дома.

«Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 07:00 пожар был ликвидирован. К сожалению, один человек погиб», - говорится в сообщении.

На месте работало три единицы техники и 12 человек личного состава.