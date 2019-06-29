РИАМО – 29 июн. Новые эскалаторы из огнестойких материалов с белой светодиодной подсветкой появятся на шести станциях метро в Москве, их установкой займутся в 2021 году, сообщается на сайте RosTender.info.

«Новые эскалаторы в 2021 году в столичном метро появятся на станциях «Комсомольская», «Краснопресненская», «Алексеевская, «Арбатская» (восточный вестибюль), «Университет» (северный вестибюль) и «Шоссе Энтузиастов», – говорится в сообщении.

Обновление коснется тех подъемников, у которых заканчивается срок службы.

«Известно, что эскалаторы будут изготовлены из современных огнестойких материалов и будут иметь белую светодиодную подсветку», – добавляется в сообщении.

Кроме того, объявлен тендер на поставку 24 подъемников. Заявки принимают до 24 июля, результаты конкурсной процедуры станут известны 1 августа. Максимальная цена контракта составляет 2, 414 миллиарда рублей.