РИАМО - 29 июн. В аварийно-восстановительных работах в районе аэропорта «Шереметьево» специалисты привлекли уникальные мобильные насосные станции, которые могут перекачивать большие объемы воды за короткое время на расстояние до 4 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в связи с аномальными осадками значительные силы и средства аварийно-восстановительной службы МОС АВС привлечены к аварийно-восстановительным работам в районе аэропорта «Шереметьево-1». Специалисты на месте подтопления развернули несколько дизельных насосных станций ДНС 450/140 МНТС «Поток» мощностью 450 кубических метров в час.

«В район аэропорта «Шереметьево-1» сосредоточены и работают специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы МОС АВС, которые используют современную и уникальную технику - мобильные насосные станции, способные перекачивать большие объемы жидкости за короткое время на значительные, до 4 километров, расстояния», - уточнил представитель пресс-службы министерства.

Он добавил, что в засушливый сезон аналогичные установки используются для перекачки воды из рек и озер для обводнения торфяников.

«Техника уникальная, так как, к примеру, в ситуации подтопления за рубежом, иностранные коллеги вынуждены терять время, когда закончатся осадки и начнет снижаться уровень воды, и только после этого приступать к перекачке. МОС АВС производит все эти операции, не дожидаясь благоприятных погодных условий, существенно сокращая сроки выполнения аварийных работ», - добавил представитель пресс-службы.

На сегодня МОС АВС оснащена 11 аналогичными мобильными насосами, вся техника прошла недавно проверку, находится в отличном рабочем состоянии, обеспечивает перекачку в полном объеме. Недавно областная служба была доукомлектована мобильными насосными установками повышенной мощности ДКТ-410 на базе автомобилей КамАЗ.

Новые мобильные насосные установки имеют экипаж в составе двух человек (водитель и оператор) могут оперативно организовать перекачку до 600 кубометров воды в час. Повышенная проходимость автомобилей и оперативность развертывания системы в рабочее состояние позволяют использовать ее в случаях, когда требуется максимально быстро обеспечить перекачку воды.

Ранее Воробьев поручил двум профильным министерствам региона транспорта и дорожной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства установить мобильные перекачивающие станции на всех участках подтопления в Подмосковье.

«Это обусловлено ситуацией сложившейся в связи с продолжительными ливневыми дождями в ночь на 28 июня, когда было затруднено движение автотранспорта из Лобни в сторону Ленинградского шоссе в районе «Шереметьево-1» из-за образовавшегося подтопления на съезде с Лобненского шоссе и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе», - напоминается в материале.