РИАМО - 29 июн. Дождь, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранятся в Москве до 10:00 субботы, жителям рекомендуется быть осторожными, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 10:00 29 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление северо-западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Водителям при дожде рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Парковать автомобиль вдали от деревьев и слаб укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Пешеходам также рекомендовали быть осторожными из-за непогоды. В случае необходимости следует звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

Ранее синоптики сообщили, что к началу предстоящей недели дождливая и ветреная погода в Москве прекратится, а до этого момента в столице будет по-осеннему прохладно.

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