РИАМО - 29 июн. Дождливая и ветреная погода ожидается в Московском регионе в субботу, будет облачно, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 12-14, по области - плюс 11-16 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба.

В регионе в субботу сохранится дождливая, прохладная и ветреная погода.

«Атмосферное давление немного подрастет, но останется на 10 единиц ниже нормы. Это и будет основным неблагоприятным фактором не только для метеозависимых, но и практически здоровых людей. В первую очередь, такие внешние условия негативно влияют на состояние людей, страдающих как гипотонией, так и гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, с вегетативными расстройствами нервной системы», - предупреждают синоптики.

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