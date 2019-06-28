РИАМО - 28 июн. На дорогах у международного аэропорта «Шереметьево» привлечена дополнительная специальная техника для ликвидации затопления, проводится откачка воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

После продолжительных ливней подъездные пути к аэропорту «Шереметьево» оказались затоплены. Подтопление образовалось на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

«На место ликвидации затопления на дорогах к аэропорту «Шереметьево» привлечена дополнительная спецтехника - два мобильных насоса общей мощностью около 1 тысячи кубометров в час», - говорится в сообщении

Определены точки расстановки станций, начата откачка воды. Насосы предназначены для перекачки жидкости на расстоянии до 2 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил как можно быстрее обеспечить установку мобильных перекачивающих станций на всех участках подтопления из-за ливня.