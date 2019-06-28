РИАМО - 28 июн. Цена на килограмм клубники в Подмосковье варьируется в среднем от 120 до 250 рублей, традиционный пик продаж этой ягоды приходится на конец июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, клубника – ягода, которая всегда пользовалась самым высоким спросом у жителей Московской области.

«Если говорить о ценах на ягоду, то в сетевых магазинах, а также нестационарных торговых объектах цены на клубнику на начало текущей недели варьируются (в зависимости от категории и торговой политики розничного магазина и объекта НТО) – в среднем от 120 рублей и до 250 рублей за килограмм», рассказал глава министерства.

Он добавил, что, согласно мониторингу ведомства, первые партии клубники от подмосковных сельскохозяйственных производителей реализовывались примерно по 350-400 рублей за килограмм.

Ежегодно ведомство проводит мониторинги розничной торговли клубникой для понимания основных поставщиков, стран-импортеров и ценовой политики – оптовых и розничных компаний. Традиционно в начале июня на региональном рынке первой появляется клубника, выращенная в Сербии, Египте, Ливане, Турции, Марокко. Далее, начиная со 2-3 недели июня, на подмосковный рынок идут поставки российской ягоды – из Ставропольского и Краснодарского края, затем на рынке появляется уже подмосковная ягода.

«На этой и следующей неделе мы ожидаем пика торговли клубникой от подмосковных сельскохозяйственных производителей и фермеров. Традиционно самая высокая цена на ягоду была на старте сборов первых урожаев. Сейчас розничная цена уже снижена», — отметил Посаженников.

На данный момент на территории Московской области функционируют 675 нестационарных торговых объектов (НТО) со специализацией «овощи-фрукты», где можно приобрести ягоды, при этом 74 объекта являются специализированными сезонными, где реализуется в том числе и подмосковная клубника.

Говоря об объемах реализации, минимальный объем продаж в одной «точке» сетевой торговли – 500-600 килограмм клубники в месяц. В самых проходных местах в период пикового спроса один магазин успевает продать более 1,5 тонн клубники в течение месяца.

В Московской области клубнику предлагают порядка 10 тысяч магазинов. Один ретейлер за месяц пикового спроса на клубнику успевает реализовать от 5-6 тонн до 150 тонн.

В Подмосковье сегодня работает не менее 12 сельхоз-производителей, специализирующихся на выращивании клубники. Это как крупные совхозы, такие как Ленинский совхоз, «Русская ягода», «Акатьевский» и АПК «Непецино» - только эти предприятия собрали уже более 70 тонн ягоды. Также есть небольшие частные производители – сбор составил порядка 10 тонн.

Лучшими площадками для сбыта подмосковной клубники считаются ярмарки и рынки – те торговые площадки, которые не подразумевают таких строгих требований по объему поставок и упаковке, как торговые сети.