РИАМО - 28 июн. В июле в Подмосковье стартует бесплатный онлайн-акселератор для развития женского предпринимательства в регионе, преподаватели – эксперты и практики бизнеса – помогут разобраться в «узких местах», ответят на вопросы и разберут конкретные кейсы, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Акселератор запускает Мининвест региона и образовательный проект Lady007.ru. Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, курс рассчитан на бизнес-леди, которые уже начали свое дело, но столкнулись с трудностями или вопросами по развитию, а также для тех, кто только планирует открыть свой бизнес.

«Участницы прокачают навыки по ключевым вопросам развития собственного бизнеса, а также личную мотивацию. Преподаватели – эксперты и практики бизнеса – помогут разобраться в «узких местах», ответят на вопросы и разберут конкретные кейсы», — рсказал Хромов.

Старт бизнес-акселератора – 10 июля. Он будет проходить в формате вебинаров в течение месяца.

«Мы надеемся, что девушки проявят свою активность и будут самостоятельно организовывать встречи участников для лучшей проработки заданий, приглашать нас для участия в дискуссиях», — заключил Хромов.

Этот проект также является конкурсом. Для прохождения в полуфинал участницам надо посмотреть видеокурсы, посетить встречи, выполнить задания и подготовить первый вариант презентации к середине обучения. Затем эксперты проведут отбор и определят финалистов.

Финалисты получат сертификаты о прохождении обучения и возможность презентовать свои проекты на финальном мероприятии, по итогам которого эксперты определят победителей. Пять лучших проектов получат информационную поддержку от министерства инвестиций и инноваций региона, возможность пообщаться с ментором – специалистом в областях бизнеса, представить свою продукцию/услуги на региональной ярмарке.

Проект курирует управление поддержки и развития предпринимательства областного Мининвеста. По словам заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Надежды Карисаловой, в России с каждым годом увеличивается число девушек, заинтересованных в создании личного бизнеса.

Для поддержания женских инициатив в Подмосковье запущен проект по созданию женских бизнес-сообществ «Нежный бизнес». Сегодня первые пилотные сообщества сформированы в городе Ногинск, Раменское, Жуковский, Бронницы, Волоколамск, Серпухов.

«Женский бизнес действительно является значимым сегментом предпринимательства, и мы стараемся поддерживать его развитие. С этой целью сейчас запускаем новый образовательный курс для женщин, который поможет обеспечить финансовую отдачу от любимого дела и проработать свой бизнес с разных сторон в условиях цифровой экономики», — отметила Карисалова.

Чтобы стать участницей бизнес-акселератора, нужно зарегистрироваться по ссылке.