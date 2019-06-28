РИАМО - 28 июн. Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) Подмосковья планируют максимально привлечь к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств к 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Разные варианты помощи СО НКО прозвучали 26 июня в ходе заседания Координационного совета при правительстве Московской области, которое прошло в министерстве социального развития региона. Так, в ходе заседания решили сформировать перечень нежилых помещений для передачи в пользование НКО и создать рабочую группу с участием центральных исполнительных органов государственной власти Подмосковья и представителей общественных организаций Московской области для проработки возможности возмещения на конкурсной основе части ставки аренды и расходов на коммунальные платежи для СО НКО.

«В нашей работе с социально ориентированным НКО крайне важно реализовать все доступные методы поддержки — и мы активно ведем эту работу, все принятые на заседаниях решения должны выполняться своевременно и в полной мере», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Были также обсуждены и изменения показателей, используемых для расчета рейтингов субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере по итогам 2018 года.