РИАМО – 28 июн. Свыше 90% особо охраняемых природных территории в Подмосковье поставлены на кадастровый учет, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее в городском округе Истра прошло выездное заседание комитета по экологии и природопользованию и комитета по имущественным отношениям и землепользованию Мособлдумы, посвященное постановке особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения на кадастровый учет. В заседании приняли участие сотрудники Минэкологии.

«Постановка ООПТ областного значения на учет – одно из ключевых направлений деятельности министерства. Четкое определение границ заповедных земель критично важно для пресечения любых видов деятельности, запрещенных режимом особой охраны. Мы неоднократно сталкивались со случаями, когда нарушители ссылаются на то, что якобы не знали, что ведут запрещенную деятельность в границах ООПТ областного значения, либо пытались доказать, что вели ее за пределами особо охраняемой природной территории», – заявила заместитель министра экологии и природопользования Ирина Стальнова.

По ее словам, после того, как ООПТ областного значения получили четкие границы и наглядно отобразились как на публичной кадастровой карте, так и на местности в виде информационных аншлагов, подобные аргументы легко опровергнуть и привлечь нарушителей к ответственности.

Стальнова подчеркнула, что на сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 224 ООПТ областного значения из имеющихся в Подмосковье 247.

«Работу по кадастрированию всех ООПТ областного значения планируется завершить в 2021 году. Сегодня Минэкологии ведет работу по организации 17 новых ООПТ областного значения в городских округах Домодедово, Щелково, Клин, Солнечногорск, Лотошино, а также в Можайском, Рузском, Раменском, Волоколамском, Талдомском городских округах», – перечислила она.