РИАМО - 28 июн. ГУ МВД России по Москве проведет проверку информации об офисе, где якобы фальсифицируют подписи для регистрации кандидатов в Мосгордуму, на место выехали сотрудники полиции, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«По факту распространенной информации в некоторых СМИ о том, что в одном из домов на Краснопресненской набережной обнаружен офис, где осуществляется фальсификация подписей граждан для регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

По результатам проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.