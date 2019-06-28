РИАМО - 28 июн. На заседании комитета Мособлдумы поддержали федеральный законопроект, в котором предлагается установить ответственность за невыполнение требований по оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

По мнению участников заседания, такая мера будет стимулировать предприятия выполнять требования природоохранного законодательства в срок.

«Изменениями в КоАП предлагается установить следующие штрафы: за невыполнение требований по оснащению на должностных лиц от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; за предоставление в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, недостоверной информации о показателях выбросов - на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Федеральным законодательством установлено, что все наиболее опасные промышленные объекты, относящиеся к I категории, должны быть оснащены средствами измерения и учета выбросов загрязняющих веществ. В Московской области насчитывается 228 предприятий I категории. В соответствии с реестром Росприроднадзора семь из них должны до 2022 года получить комплексные экологические разрешения и установить системы автоматического контроля сбросов и выбросов, остальные 221 должны выполнить эти работы до 2025 года.

В настоящее время законопроект принят Госдумой в первом чтении. В случае принятия в последующих чтениях изменения в КоАП вступят в силу с 1 июля 2019 года.